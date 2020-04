in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia nella notte a Como, in zona Borghi. Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte sui binari nei pressi di piazzale Gerbetto. La vittima è un ragazzo di 23 anni di origini gambiane, di cui non sono state rese note le generalità né informazioni su cosa facesse e dove risiedesse. Il giovane è stato travolto da un convoglio delle Ferrovie nord che era in transito dalla stazione. Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice giallo. Una volta giunti nei pressi dei binari, i soccorritori del 118 hanno potuto però solo constatare il decesso della giovane vittima: per il ragazzo non c'era infatti ormai più niente da fare.

Indagini affidate alla polizia: si sarebbe trattato di un gesto volontario

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Como, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le ipotesi possibili sono di un incidente e di un gesto volontario: la più plausibile è proprio quest'ultima, secondo cui il giovane si sarebbe suicidato lanciandosi volontariamente sotto il treno e mettendo fine alla sua giovane vita.