Un ragazzo di 21 anni è morto nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, a Milano, in circostanze che adesso saranno chiarite dalla magistratura. L'episodio è avvenuto in via Zuretti, in zona stazione Centrale, nel pomeriggio di ieri. Il 21enne stando a quanto ricostruito finora stava fumando una sigaretta assieme ad alcuni connazionali su un muretto quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per diversi metri. Nella caduta ha riportato una frattura alla tibia e gravi lesioni al coccige. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, il 21enne è deceduto in serata.

Sulla vicenda indaga la polizia

La polizia di Stato ha sentito come testimoni gli undici connazionali che condividevano l'appartamento con la vittima, di origine cingalese, che avrebbero confermato la natura accidentale della tragedia. Il giovane si trovava su un ballatoio esterno di una palazzina quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, probabilmente a causa di un malore. Adesso saranno le indagini degli inquirenti a confermare l'ipotesi di una caduta accidentale o a puntare verso una diversa ricostruzione dell'accaduto.