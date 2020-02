in foto: Il Naviglio Grande (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella notte a Milano sui Navigli. Un ragazzo di 19 anni, C.E. il suo nome, è stato investito da un pirata della strada a bordo di un'auto mentre si trovava in via Ludovico il Moro, il prolungamento della Ripa di Porta ticinese lungo il Naviglio. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, si è verificato pochi minuti prima delle 2 di notte. Subito dopo la segnalazione l'Areu ha inviato sul posto in codice rosso gli equipaggi di un'automedica e di un'ambulanza. Il personale medico ha soccorso il ragazzo, le cui condizioni, seppur serie, sono apparse meno gravi di quanto si ipotizzava in un primo momento. Anche per questo motivo il codice di intervento è passato da rosso a giallo e il giovane, che nell'incidente ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in ambulanza alla vicina clinica Humanitas di Rozzano.

La polizia è sulle tracce del pirata: è accusato di omissione di soccorso

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'investitore del giovane è fuggito senza prestargli soccorso: il pirata della strada è al momento ricercato dalla polizia locale e dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.