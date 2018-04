Era atteso a pranzo a casa della nonna, lo scorso 23 marzo. Ma da allora i suoi famigliari non hanno più sue notizie, se non avvistamenti ritenuti attendibili. Dumitru, ragazzo di 17 anni originario della Romania ma a Milano da quando aveva sette anni, da ormai due settimane è scomparso e tiene in ansia i suoi famigliari. Il ragazzo è purtroppo solo uno dei tanti casi di persone scomparse che si verificano in Italia: sempre a Milano è di questi stessi giorni l'appello per una coetanea del ragazzo, Martina, scomparsa dallo scorso 27 marzo. Dumitru, chiamato anche Daniele, a Milano vive con la famiglia da quando era piccolo e frequenta il secondo anno di un istituto tecnico. Lo scorso venerdì 23 marzo era andato a scuola, come tutti i giorni, ed era atteso a casa della nonna, dove avrebbe dovuto pranzare. Non si è però presentato: alla sorpresa iniziale, magari anche alla rabbia iniziale per il ritardo, col passare delle ore si sono sostituite l'ansia e il timore che al ragazzo possa essere accaduto qualcosa di brutto.

Due suoi amici affermano di averlo visto a Milano

Servono probabilmente a poco, per la famiglia disperata, le due segnalazioni giudicate molto attendibili e riferite ai giorni successivi alla sua scomparsa. Dumitru-Daniele sarebbe stato visto da un ex compagno delle elementari il pomeriggio del 26 marzo sul tram 16, in zona Conciliazione, e il 27 marzo nella zona di piazzale Lotto, sempre a Milano. In quest'ultimo caso ad aver visto il ragazzo è stata una sua amica. Troppo poco per due genitori che da due settimane non ha notizie certe del proprio figlio: il caso di Dumitru è finito anche alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?", che sulla propria pagina Facebook ha diffuso una foto e la descrizione del ragazzo. Il 17enne è alto un metro e 78, ha occhi e capelli castani e al momento della scomparsa indossava un giubbotto grigio scuro con bande chiare sulla braccia, pantaloni neri e scarpe grigie e nere. Non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti. Chiunque dovesse avere sue notizie è invitato a chiamare subito le forze dell'ordine.