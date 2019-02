in foto: Un frame del video sul ragazzo picchiato e trascinato dai buttafuori di una discoteca

Nottata movimentata nella zona di corso Como a Milano. Attorno alle 4 di mercoledì mattina un ragazzo di 26 anni, che si trovava all'interno della nota discoteca 11clubroom di via De Tocqueville, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e a molestare altre ragazze che si trovavano all'interno del locale. Le clienti hanno chiesto l'intervento dei buttafuori che, aiutati da un amico del 26enne, hanno fatto uscire all'esterno il giovane, non senza difficoltà: il ragazzo a quanto pare era in forte stato di alterazione, non si sa se provocato da alcol o da altre sostanze e prima di uscire ha spaccato un tavolino in marmo della discoteca. Una volta all'esterno del locale, come si può vedere in alcuni video che Fanpage.it ha potuto visionare, il giovane si è tolto la maglia e ha iniziato a petto nudo a inveire contro i passanti, i buttafuori e i clienti che si trovavano nel locale. Poi, nonostante i tentativi di calmarlo da parte dell'amico, ha provato a rientrare nella discoteca.

Uno dei buttafuori colpisce il ragazzo quando è a terra

A questo punto i bodyguard del locale lo avrebbero affrontato con modi bruschi, mentre il titolare chiamava la polizia. Un altro filmato, inviato alla redazione di Fanpage.it, mostra il giovane, un ragazzo probabilmente di origine africana, per terra davanti al locale. Uno dei buttafuori a un certo punto lo colpisce sul volto e poi il ragazzo viene trascinato di peso sul marciapiede antistante la discoteca: immagini decisamente molto crude. Sul posto erano nel frattempo arrivati i poliziotti della questura e un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

Le accuse ai buttafuori e la versione del gestore del locale

Secondo chi ha inviato la segnalazione il giovane sarebbe stato aggredito da "cinque-sei buttafuori" solo perché "stava parlando con una ragazza in un tavolo riservato". Oltre al pestaggio il ragazzo avrebbe anche ricevuto insulti a sfondo razziale. Diversa invece la versione del titolare del locale, Valerio Tedaldi, che in ogni caso censura l'utilizzo della violenza e ha spiegato a Fanpage.it di aver sospeso in attesa di conoscere i fatti il bodyguard che ha colpito il 26enne mentre è a terra: "Il cliente era fortemente alterato e per 50 minuti ha terrorizzato clienti e passanti, togliendosi la maglietta e cercando di colpirli. All'interno del locale aveva inoltre spaccato un pesante tavolino di marmo: ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che abbiamo consegnato alla polizia assieme alla querela contro il giovane". Tedaldi inoltre respinge fermamente le accuse di razzismo, sottolineando come nel locale fosse in corso tra l'altro una serata "black". A Fanpage il gestore della nota discoteca ha inoltre precisato che il giovane in stato di alterazione, che nel filmato di denuncia si vede a terra sanguinante, sanguinava già da prima per via dei tentativi da parte dell'amico di calmarlo: "Condanno fermamente l'utilizzo della violenza, ma il ragazzo rischiava di fare male ad altri clienti e probabilmente non c'era altra maniera di fermarlo", ha spiegato Tedaldi. Adesso la polizia indaga sulla vicenda.