in foto: immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni è stato fermato col suo camper nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre a Milano, in via Milly Mignone nel quartiere di Quarto Cagnino a due passi da San Siro, per un controllo della polizia. Alla vista della volante però ha premuto l'acceleratore per cercare di evitare il fermo, salvo poi arrestare la sua corsa sul mezzo e proseguire a piedi nascondendosi in un bar lì vicino. Raggiunto dai due agenti, ha cercato di "comprare" la loro benevolenza promettendo di rivelare informazioni importanti circa la cattura di grossi criminali.

"Vi do 25 euro e lasciamo perdere"

Al mancato abboccamento dei due poliziotti, che nel frattempo stavano perquisendo il camper trovando dei borsoni con arnesi da cantiere che il ragazzo non ha saputo giustificare, il 28enne – di origine bosniaca – ha estratto il jolly dalla manica. Avvicinatosi agli agenti avrebbe infatti esclamato: "Vi do 25 euro e lasciamo perdere". Per lui, che risulta essere ufficialmente residente in suolo francese, sono subito scattate le manette: la polizia lo ha denunciato per istigazione alla corruzione e accompagnato al carcere di San Vittore.

Il precedente di tre anni fa

Il curioso episodio ha riportato alla mente quanto accaduto tre anni fa quando, sempre a Milano, due peruviani, fermati dai carabinieri perché ubriachi al volante, hanno cercato di corrompere i militari offrendo del denaro. Anche in quell'occasione scattò la denuncia per istigazione alla corruzione, oltre a percosse e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto prima dell'offerta economica avevano cercato di scappare aggredendo i carabinieri.