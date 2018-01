in foto: L'incidente in viale Cassala (LaPresse)

Grave incidente stradale questa mattina a Milano, in viale Cassala. Pochi minuti dopo le 8 un ragazzino di 15 anni è stato investito da un autobus turistico. Non è ancora chiara la dinamica, su cui indagano gli agenti della polizia locale: secondo le prime informazioni il ragazzino stava andando a scuola e avrebbe attraversato la corsia preferenziale riservata agli autobus e ai taxi lontano dalle strisce pedonali, venendo colpito dal bus. L'impatto è stato piuttosto violento: il ragazzino, dopo aver sfondato una parte del parabrezza del mezzo pesante, è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto, oltre ai vigili urbani, sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzino è stato trasportato in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni sono giudicate piuttosto serie, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La corsia preferenziale è rimasta chiusa per oltre due ore.

Per consentire agli agenti della polizia municipale di effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro, la corsia preferenziale su viale Cassala (in zona Romolo) è rimasta chiusa per oltre due ore, creando disagi al traffico: gli autobus delle linee 90 e 91 sono stati infatti dirottati sulla corsia laterale fino a piazza Belfanti. Solo attorno alle 10.30, come riporta l'account Twitter Infomobilità del Comune di Milano, la carreggiata centrale è stata riaperta e i disagi per gli autobus e i taxi cui è riservata sono terminati.