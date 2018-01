Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, nella stazione della metro Pasteur. Attorno alle 18.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una ragazza di 17 anni è stata travolta da un treno della metropolitana rossa, la M1. Non è ancora chiara la dinamica, in particolare se si sia trattato di un tentativo di suicidio (ipotesi più plausibile) o di un incidente. Le condizioni della 17enne, in un primo tempo sembrate disperate, sono meno gravi di quanto lascerebbe supporre il tipo di infortunio: la ragazza è stata soccorsa a lungo sul posto dal personale paramedico del 118 e poi trasportata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina e gli agenti della polizia metropolitana, chiamati a effettuare i rilievi di rito per l'autorità giudiziaria, che serviranno a chiarire la dinamica della vicenda.

Interrotta la circolazione dei treni sulla linea M1.

L'investimento, avvenuto in un orario di punta per via del rientro dei pendolari per il fine settimana, ha provocato naturalmente molti disagi. La circolazione dei treni della linea M1 è rimasta interrotta a lungo tra le fermate Loreto e Villa San Giovanni: tra le due stazioni Atm ha attivato in superficie un collegamento sostitutivo con 20 autobus. La circolazione, secondo quanto riporta l'Azienda dei trasporti milanesi in una nota, è proseguita invece tra le stazioni di Sesto Fs e Villa San Giovanni e tra Loreto e Bisceglie\Rho Fiera, anche se con molti rallentamenti, come hanno sottolineato molti utenti. Solo intorno alle 20 la situazione è lentamente tornata alla normalità su tutta la linea rossa.