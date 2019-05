Una ragazza di 19 anni è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo una caduta da cavallo. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, a Milano. Stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, la segnalazione al 112 è arrivata pochi minuti dopo le 11 dal Centro ippico milanese che si trova in via Macconago, alla periferia Sud della città. La ragazza si stava allenando sul suo cavallo quando, per cause da accertare, è caduta dall'animale battendo con violenza la testa a terra. Nella caduta la giovane ha perso conoscenza: il personale del centro ippico ha subito chiamato i soccorsi, intervenuti in codice giallo con un'automedica e un'ambulanza. Giunto sul posto il personale paramedico ha immobilizzato e intubato la ferita e l'ha poi caricata a bordo dell'ambulanza, trasportandola in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Le condizioni della ragazza sono gravi, anche se pare che la giovane non sia comunque in pericolo di vita.

I fantini caduti all'Ippodromo del trotto

In una città con una ricca tradizione ippica come Milano le cadute da cavallo non sono purtroppo eventi rari. L'episodio più eclatante si era verificato nel settembre 2015 all'Ippodromo del trotto: due fantini professionisti, l'inglese Paula Terase e Gregorio Arena erano stati sbalzati dai rispettivi cavalli a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, rimanendo gravemente feriti. A causare le cadute era stata una profonda buca sul rettilineo della pista d’allenamento, sulla cui presenza era poi stata aperta un'inchiesta.