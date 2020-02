in foto: I danni provocati dal forte vento a Milano (Foto vigili del fuoco)

Ancora vento forte su Milano dove da ieri le raffiche continuano a imperversare sulla città: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati in diverse zone a causa dei danni provocati proprio dal vento. In particolare i pompieri sono intervenuti nel pomeriggio di ieri martedì 4 febbraio in via Nicola D'Apulia, zona Rovereto, dove è volata la copertura temporanea di un palazzo, che era stata montata a dicembre dopo un incendio. Le lamiere delle dimensioni di circa cento metri quadrati sono volate dal quinto piano: per fortuna non ci sono stati feriti ma solo un'auto parcheggiata è rimasta danneggiata.

Previsioni meteo: ancora vento

L'allerta meteo di codice arancione per il forte vento era stata diramata nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio dalla protezione civile della regione Lombardia, ma le raffiche continuano a provocare danni visto che anche oggi il vento non accenna a fermarsi. Sempre nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per la caduta di parte di un ponteggio in via Arona, in questo caso sono state quattro le auto danneggiate, mentre in corso Buenos Aires si sono staccate alcune tegole da un tetto. Secondo le previsioni meteo su Milano anche oggi ci sarà vento forte, anche a carattere di foehn alle quote medio basse: per un miglioramento bisognerà attendere il tardo pomeriggio.