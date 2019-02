in foto: Immagine di repertorio

Era stato arrestato lo scorso 1 febbraio con le accuse di spaccio e detenzione abusiva di armi, dopo che la polizia aveva rinvenuto nel suo appartamento di via Fleming a Milano 10 kg di droga e due armi. Ora a distanza di quasi un mese l'uomo, B.M., è stato nuovamente arrestato a 82 anni mentre spacciava droga nel proprio appartamento. A fermarlo è stata la polizia che lo ha trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e del materiale necessario a preparare le dosi da vendere agli abituali clienti.

L'82enne era conosciuto col nome di nonno pusher

Stando a quanto raccontato dalle forze dell'ordine l'uomo, conosciuto da tutti col nome di "nonno pusher", era intento a vendere della droga a due acquirenti che si trovavano nella sua casa in zona Quarto Cagnino quando hanno fatto irruzione attirati dalla segnalazione di alcuni condomini del palazzo allarmati dal sospetto viavai di persone nell'appartamento dell'anziano. L'82enne è stato trovato in compagnia di una donna di nazionalità russa di 38 anni con la quale convive. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, accusa che lo ha portato in carcere già diverse volte.