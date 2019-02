Portava avanti la sua attività illecita da anni e nonostante gli 81 anni non aveva alcuna intenzione di smettere con lo spaccio di stupefacenti. A far venire alla luce il tutto sono stati gli agenti della polizia di Milano che hanno arrestato l'anziano l'1 febbraio in via Fleming, zona Quarto Cagnino a Milano, da sempre considerata una delle vie di periferia al centro della ‘mala' degli degli Anni '80. L'uomo, già noto alle forza dell'ordine, per diversi precedenti sempre spaccio di stupefacenti, era evidentemente a capo di quella che era una vera e propria piazza di spaccio.

L'anziano gestiva la piazza di spaccio con un complice di 38 anni

Al termine di una lunga e approfondita indagine basata su pedinamenti e confronti di dati, gli agenti del commissariato di Porta Genova hanno arrestato l'81enne insieme con il suo complice, un uomo di 38 anni, mentre hanno sequestrato due pistole e almeno 10 kg di sostanze stupefacenti. I due uomini, entrambi cittadini italiani, sono accusati di spaccio e detenzione abusiva di armi.