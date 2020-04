Milano, protesta dopo uno sgombero nelle case popolari di via Ricciarelli: fermate quattro persone

Momenti di tensione in uno stabile Aler di via Ricciarelli, a Milano, quando la polizia ha sgomberato un alloggio occupato abusivamente da una donna. Una piccola folla si è radunata per protestare insieme al marito della signora e per riportare la calma sono la questura ha inviato una decina di volanti. Quattro persone sono state fermate. Nello stesso caseggiato nel maggio del 2019 era stato ucciso il piccolo Mehmed, di soli due anni, ammazzato di botte dal padre.