Tragedia a Milano, in un appartamento in via Ricciarelli, zona San Siro. Un bambino di 2 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso di botte. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma quando è arrivata la polizia l'uomo non era in casa e nell'abitazione, una casa popolare al piano terra, c'era soltanto la madre, una croata di 23 anni. Le indagini si stanno concentrando proprio sul padre, un 25enne italiano, al momento ricercato. Il corpo del bambino presentava evidenti segni di violenza, come lividi e una ferita all'altezza della testa. Inoltre il bambino, secondo le prime informazioni, aveva i piedi legati.

A chiamare i soccorsi i genitori: ma il padre si è poi reso irreperibile

La telefonata al 112 è arrivata pochi minuti dopo le 6: i genitori del bimbo hanno detto che il loro figlio aveva dei problemi di natura respiratoria. Quando sono arrivati i paramedici, però, il bimbo era già morto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nell'appartamento in cui abita la famiglia sono arrivati i poliziotti della scientifica per i rilievi, mentre i loro colleghi sono impegnati a trovare il padre del bimbo: la madre avrebbe infatti indicato il 25enne come il responsabile della sua morte.