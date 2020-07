in foto: Un momento della protesta degli infermieri in piazza Duomo a Milano (Foto:MiaNews)

Gli infermieri sono tornati in piazza a Milano per chiedere maggior rispetto e riconoscimento della loro professionalità. Proprio "rispetto" è stata la parola più ricorrente nella manifestazione organizzata dal sindacato di categoria Nursing up in piazza Duomo. Dopo un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus, tra cui anche diversi infermieri, i manifestanti hanno mostrato striscioni gialli con la scritta "rispetto" scandendo lo slogan "mai più come prima", accompagnati da tamburi e fischietti.

Sui media siamo chiamati eroi, ma i riconoscimenti economici non arrivano mai

"La pazienza degli infermieri italiani è finita, vogliamo che venga riconosciuta la nostra professionalità, per la dignità della categoria e per il bene della sanità italiana", ha detto il responsabile di Nursing Up regione Lombardia, Angelo Macchia. "Sui media siamo chiamati eroi e leggiamo di riconoscimenti economici che non arrivano mai o, se arrivano, lo sono a metà", ha aggiunto Macchia, facendo l'esempio proprio della Lombardia: "la Regione, in accordo con Cgil, Cisl e Uil, ha prima annunciato ai quattro venti delle cifre, che alla prova dei fatti sono risultate praticamente dimezzate, perché al lordo di oneri riflessi ed Irap. Poi è corsa ai ripari, ma non utilizzando fondi propri, ma quelli già stanziati dal decreto Rilancio per i premi per chi è stato in prima linea nella lotta al Covid 19. Di fatto una partita di giro sulla pelle di chi ha rischiato la vita".

Sul palco allestito in piazza Duomo è salito anche Antonio De Palma, presidente Nursing Up, che si è rivolto direttamente al governo "che durante l'emergenza ci chiamava eroi" di aumentare gli stipendi degli infermieri italiani, "i più bassi d'Europa", almeno di 500 euro al mese. Le richieste della categoria sono però diverse: tra queste il riconoscimento della malattia professionale e dell’indennizzo in caso di infezione, l'adeguamento delle dotazioni organiche del personale e l'aggiornamento degli accessi universitari e il superamento del vincolo di esclusività, in maniera da consentire agli infermieri di prestare attività professionale in strutture sociosanitarie anche per far fronte alla carenza di personale.