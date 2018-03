Un guasto al sistema centrale di Roma ha mandato in tilt l'ufficio anagrafe del Comune di Milano. In particolare, risulta bloccato da ieri il sistema di rilascio delle carte d'identità elettroniche, ormai l'unico formato in cui il Comune rilascia il documento d'identità. Come reso noto dal quotidiano "La Repubblica", Palazzo Marino ha spiegato che il problema, che si verifica da ieri 12 marzo, è dovuto a un'anomalia del sistema centrale di Roma che sta provocando blocchi anche in altre città d'Italia. I cittadini che si erano già recati negli uffici per ritirare la carta d'identità elettronica sono stati informati di persona del problema e saranno ricontattati nei prossimi giorni, con priorità sugli altri cittadini. A chi ha urgenza di ricevere il documento verrà rilasciata la "vecchia" versione cartacea. Tutti coloro che invece avevano appuntamento per ritirare la carta d'identità elettronica hanno invece ricevuto comunicazione del momentaneo guasto.

Come scritto poc'anzi, il Comune di Milano rilascia ormai esclusivamente la carta d'identità in formato elettronico, che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto. Le procedure per il rilascio della carta d'identità elettronica sono però sensibilmente più lunghe rispetto alla versione cartacea: per chiedere la carta d'identità elettronica è obbligatorio infatti fissare un appuntamento o tramite il servizio infoline, disponibile al numero 02.02.02 attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 oppure attraverso il portale del Comune, nell'apposita sezione.