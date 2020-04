Con una nota inviata nella serata di ieri, lunedì 6 aprile, la prefettura di Milano ha smentito l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che aveva parlato di case popolari Aler assegnate ad anziani ricoverati per Coronavirus occupate abusivamente da nomadi. "Le notizie fornite da Aler alla Prefettura non evidenziano occupazioni di alloggi in assenza del legittimo inquilino – si legge nella nota inviata da Palazzo Diotti -. Risultano invece tutti in precedenza vuoti e disabitati. Il Prefetto ha formalmente disposto che, in caso di occupazioni con legittimo detentore, a maggior ragione se ricoverato per Coronavirus, si procederà immediatamente allo sgombero".

De Corato: Nomadi alloggiano abusivamente nelle case popolari di anziani ricoverati

L'assessore De Corato, vulcanico ex vice sindaco di Milano con una nota diffusa dal sito Lombardia notizie online nella giornata di ieri aveva invece riferito di "sempre più numerose" segnalazioni "di nomadi che alloggiano abusivamente nelle case popolari degli anziani ricoverati per Coronavirus a Milano". È stata però la stessa Azienda lombarda per l'edilizia residenziale a fornire al prefetto di Milano, Renato Saccone, dati in contrasto con quanto da lui affermato. De Corato nella nota ringraziava il prefetto, apprezzandone l'impegno "a far sgomberare le case non appena gli anziani usciranno dall’ospedale" e chiedendo un presidio per impedire nuove occupazioni.

La riposta del prefetto, oltre alla precisazione sull'assenza di occupazioni di case già assegnate, rimanda a una decisione già presa lo scorso sabato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "In merito alla questione delle occupazioni abusive del patrimonio abitativo pubblico", da sabato "il questore (Sergio Bracco, ndr) ha predisposto servizi di controllo del territorio dedicati ai quartieri Aler con 40 pattuglie giornaliere a cura delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Milano".