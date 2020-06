Un post diventato virale, ma che "puzza" fortemente di bufala. E una questione che, da sociale, diventa politica, con un attacco diretto dell'assessore all'Urbanistica di Milano Pierfrancesco Maran (e di tutto il Pd milanese) al deputato della Lega Edoardo Ziello. La vicenda ruota attorno alla presunta storia di un signore milanese di 62 anni, che si sarebbe trovato la casa occupata dopo il ricovero per Coronavirus e sarebbe dunque costretto a vivere da allora come un clochard alla stazione ferroviaria di Rogoredo. La storia è raccontata in un post corredato anche di foto, che è diventato virale con oltre quattromila condivisioni. Tra coloro che lo hanno condiviso, secondo Maran addirittura per primo, c'è proprio il parlamentare leghista toscano, che lo scorso 8 giugno ha anche commentato così: "Milano Rogoredo, 62 enne italiano, residente nelle case popolari rimane ricoverato per due mesi col coronavirus ed al suo ritorno trova il suo piccolo monolocale occupato. Adesso vive così… Queste ingiustizie fanno male al cuore!".

Maran al contrattacco: Non risulta a nessuno

Oggi è arrivata la replica di Maran: "È una storia che indigna e per questo ci siamo subito mossi per cercare il signore della foto e offrire l'aiuto delle istituzioni – ha scritto l'assessore sul suo profilo Facebook -. Però non risulta a nessuno e di sicuro non vive così alla stazione di Rogoredo. Non ad Aler (l'agenzia regionale che gestisce le case popolari del quartiere), non alla Polizia Ferroviaria che staziona stabilmente a Rogoredo. Non alle altre forze dell'ordine. Nemmeno il Presidente del Municipio 4 della Lega ha trovato riscontri e l'On. Ziello non ha mai risposto alle domande di chiarimenti". Da qui la richiesta al parlamentare: "Quindi On. Edoardo Ziello se la foto non è solo un modo facile per creare indignazione ci fornisca informazioni utili ad identificare la persona!".

L'ipotesi che possa trattarsi di una bufala è molto forte, tanto più che ad avvalorarla ci sono anche le parole di Oscar Strano, presidente del Consiglio di Municipio 4 e non certo passibile di essere considerato di parte, dal momento che è all'opposizione rispetto alla giunta Sala: "Ho verificato personalmente: è una bufala", il suo lapidario commento.