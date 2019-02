in foto: Immagine di repertorio

È rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco dopo le 15 di lunedì in viale Monte Ceneri a Milano: la sua auto, una Fiat 500, a bordo della quale viaggiava insieme con un'amica è stata speronata da una seconda vettura, una Opel Meriva, che si è poi schiantato contro un marciapiedi. Una volta giunti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia ha ascoltato le due donne che hanno raccontato di essere entrambe cubane e di avere poco più di 20 anni ma di non essere in possesso dei documenti d'identità. Così le due rimaste ferite durante lo scontro tra le auto sono state medicate e poi ascoltate con calma in Questura, negli uffici dell'Immigrazione in via Fatebenefratelli. Qui dopo aver preso le impronte, gli agenti hanno scoperto un'altra verità.

La 50enne alla guida è accusata di un omicidio commesso in Perù nel marzo del 2006

La donna alla guida della 500 è in realtà Maria Bernedo Campos, una donna di 50 anni di nazionalità cubana, ricercata in ambito internazionale con l'accusa di aver ucciso in Perù a colpi d'arma da fuoco un uomo nel marzo del 2006. A quel punto, la donna è stata bloccata e arrestata. I ghisa, invece, stanno ancora dando la caccia al pirata fuggito. Parallelamente gli agenti sono stati impegnati nella caccia all'uomo alla guida della Opel Meriva che ha provocato l'incidente. Il pirata della strada dopo lo schianto contro il marciapiede della sua auto sarebbe infatti fuggito a piedi: probabilmente non si tratta dello stesso uomo al quale risulta intestata l'auto che figura come proprietario di altre decine di veicoli. La caccia all'uomo è ancora in corso.