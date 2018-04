Un anziano ricoverato in condizioni gravissime in ospedale. Questo il bilancio di una violenta rapina avvenuta venerdì mattina in zona Turro, a Milano. La scena, brutale nella sua dinamica, è stata interamente ripresa da una telecamera di sicurezza installata all'interno di un portone di un condominio in via Dei Valtorta. Un anziano stava rincasando quando un uomo, che si era appostato vicino al portone facendo finta di telefonare, gli si è parato davanti e lo ha aggredito. Due pugni violenti in faccia: nel video si vede l'anziano stramazzare al suolo con le buste della spesa e rimanere immobile. Il rapinatore a quel punto gli si è avvicinato e lo ha mosso per impossessarsi del portafogli: poi si è allontanato.

Il video della brutale rapina è finito sulla rete, in particolare su diversi gruppi di Facebook. L'eco delle immagini è stata ampia: il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, generando numerosi commenti. La polizia, intanto, era già al lavoro: proprio sulla base delle immagini del video gli agenti della sezione Omicidi, a cui è stata affidata l'indagine, sono riusciti in poco tempo a individuare il presunto responsabile: si tratta di un uomo di 29 anni, di nazionalità romena, che secondo quanto riporta il "Corriere della sera" sarebbe stato fermato nella notte tra sabato e domenica. Nel frattempo le condizioni dell'anziano picchiato e rapinato restano critiche: l'uomo avrebbe perso conoscenza già dopo il secondo colpo, probabilmente senza rendersi conto di nulla ed è adesso ricoverato in coma.