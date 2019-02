Ha picchiato e minacciato la compagna per anni, non risparmiandole botte nemmeno nel giorno del parto: un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in zona Lorenteggio a Milano. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia della vittima, una ragazza di 25 anni, stanca dei continui soprusi: i poliziotti hanno accertato che, dal 2015, a causa della gelosia dell'uomo, alla 25enne veniva impedito di uscire di casa e di frequentare gli amici, sotto la costante minaccia di insulti e botte.

La ragazza si era allontanata da casa: ciò nonostante, le minacce dell'uomo non si erano fermate, ma erano proseguite telefonicamente. L'incubo della 25enne è terminato quando gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 34enne: la ragazza e la figlia di due anni, invece, sono state ospitate in un centro antiviolenze del capoluogo lombardo.