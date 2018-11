in foto: Il panettone alla cannabis venduto sul sito di JustMary

Sul loro sito viene pubblicizzato come il "primo panettone alla cannabis in Italia" (anche se ci sono già precedenti). E, tanto per calcare la mano e giocare sui doppi sensi, ne definiscono il gusto come "stupefacente". Si prospetta un Natale 2018 decisamente alternativo a Milano e nell'hinterland per tutti coloro che acquisteranno il panettone alla cannabis messo in vendita dal negozio "JustMary", il primo delivery di cannabis legale in Italia. Tra i tanti prodotti in vendita online sullo store (e anche su Amazon), in occasione delle festività natalizie è apparso anche il dolce tipico per eccellenza, il milanesissimo panettone. In questo caso, però, il lievitato è fatto con ingredienti particolari: olio cbd (di cannabidiolo) e farina di canapa. Due ingredienti che, scrivono sul sito, "lo rendono unico nel genere". A completare il dolce ci sono poi altri due ingredienti in questo caso tradizionali: uvetta e canditi di prima scelta. Il panettone alla cannabis (legale) pesa 900 grammi e non è certo economico: costa infatti 40 euro. Viene consegnato a Milano e nell'hinterland nel giro di 45 minuti dai corrieri. Sul sito specificano cha la consegna avviene "in maniera completamente anonima". Chi abita lontano da Milano dovrà aspettare un po' di più: la consegna avviene infatti tramite corriere espresso.