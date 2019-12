in foto: (Foto di repertorio)

Porta in Svizzera una delle piste seguite dagli inquirenti che indagano sul rapimento di una bambina di 11 anni, sequestrata dal padre siriano a Milano. La vicenda vede al centro screzi famigliari, una separazione tra marito e moglie nella quale, come spesso accade, a farne le spese è stata la loro figlia: la ragazzina di 11 anni, difatti, era già stata "rapita" una prima volta dal padre nel 2016, aveva vissuto in Siria con lui, la nuova compagna e la sorellastra per tre anni ed era tornata a Milano il 28 novembre scorso, riaffidata in via esclusiva alla madre 53enne, di nazionalità ecuadoriana.

Quella che doveva essere la nuova vita milanese della bambina – che a Milano è cresciuta – non è durata però nemmeno un mese: venerdì scorso, come anticipato dal Corriere della sera, il padre della bambina, il 42enne Maher Balle, si è presentato alla scuola media frequentata dalla figlia in zona Porta romana andando a prendere la figlia. Nessuno tra i professori e i bidelli ha avuto qualcosa da eccepire: non si sa se non fossero a conoscenza delle complesse vicende famigliari della ragazzina. Fatto sta che padre e figlia si sono allontanati a piedi. Sempre il Corriere riferisce delle piste seguite dalla squadra mobile di Milano, che si sta occupando delle indagini: una porta in Svizzera, nazione in cui il padre della bambina aveva confidato all'ex moglie di voler iniziare una nuova vita. Non si sa però se fosse solo un "depistaggio", magari comunicato proprio in previsione del secondo rapimento. L'uomo potrebbe aver infatti pianificato tutto: avrebbe con sé il passaporto della figlia e due valigie e potrebbe essere diretto nuovamente in Siria. Tutte le autorità aeroportuali sono state informate, mentre le indagini sul suolo italiano puntano all'analisi delle telecamere di videosorveglianza vicino alla scuola frequentata dall'11enne e dei registri degli hotel, che dovrebbero (per legge) aver tenuto traccia di eventuali pernottamenti da parte del 42enne.