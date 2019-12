in foto: Immagine di repertorio

Maher Balle, 42 anni, ha rapito per una seconda volta la figlia e vuole, secondo la madre, riportarla in Siria. A dare l'allarme e a lanciare un appello per ritrovarla è stata propria la mamma, una donna di nazionalità ecuadoriana, a cui la bambina era stata riaffidata da circa un mese. La minore era stata sottratta sempre dal padre nel 2016 e condotta in Medio Oriente: solo una complessa operazione di polizia internazionale aveva permesso di riportare la ragazzina fuori dalla Siria. La notizia è stata diffusa questa mattina dal Corriere della Sera.

Rapita da scuola: si indaga su come sia stato possibile

Ora è caccia al siriano di 42 anni che, dopo essersi presentato a scuola della bambina, una scuola media del centro di Milano, è riuscito a farsela affidare come se niente fosse e ad allontanarsi un'ora prima delle lezioni. La madre, arrivata all'uscita a prendere la ragazzina, ha vissuto gli stessi momenti di terrore già vissuti tre anni fa quando l'uomo aveva rapito la figlia. Bisognerà capire ora come sia stato possibile, se la scuola e le insegnanti fossero all'oscuro della delicata situazione della minore.

È stato visto allontanarsi con due valigie

La mamma ha denunciato il rapimento e immediatamente si è messa in moto la macchina delle ricerche, in particolare in aeroporti e stazioni. L'uomo è stato visto allontanarsi con due valigie e la figlia in braccia: la convinzione degli inquirenti è che voglia fare ritorno in Siria portando con sé la minore, magari utilizzando dei documenti finti.