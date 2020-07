Padre e figlio di 69 e 42 anni sono stati rapinati dei loro orologi del valore di circa 80.000 euro in pieno giorno a Milano nel pomeriggio di sabato 4 luglio. Teatro dell'accaduto, via Bergnone, a due passi da via Tortona e porta Genova. Secondo quanto ricostruito, i due erano appena usciti da un ristorante della zona dove avevano pranzato quando, verso le 13.30, avvicinati dai due malviventi, si sono visti minacciare con un coltello. Padre e figlio, quindi, si sono slacciati il Panerai e il Girard Perregaux che avevano ai polsi e li hanno consegnati ai criminali che poi si sono dileguati. Successivamente, i due hanno allertato la polizia che ora indaga sull'accaduto. Gli agenti sperano di trovare elementi rilevanti nelle immagini registrate dalle telecamera di videosorveglianza della zona.

Due rapine in un giorno a Milano: rubati orologi da 65.000 euro

Solo qualche settimana fa, sempre a Milano, erano state messe a segno due rapine nel giro di poco tempo nella giornata di martedì 16 giugno. A farne le spese due uomini che si sono visti sottrarre i loro preziosi orologi dal valore totale di 65.000 euro. La prima delle due rapine è avvenuta verso le 20 in via Bazzini, a pochi passi da Piola, dove un italiano di 52 anni è stato fermato da due individui in sella a una moto e col volto coperto dalla visiera del casco. In un batter d'occhio, gli hanno strappato il Rolex da 25.000 euro dal polso e si sono dileguati. Più tardi, in via Felice Casati, in Porta Venezia, un 59enne è stato derubato del suo Audemars Piguet del valore di circa 40.000 euro. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, il rapinatore avrebbe agito da solo. Alle 22.30 si sarebbe trovato improvvisamente da solo in strada, anche a causa del maltempo che ha costretto le persone in casa, quando sarebbe stato avvicinato. Nessuna delle due vittime, comunque, ha riportato ferite gravi. Solo qualche contusione.