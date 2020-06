Sono due le vittime delle rapine avvenute a Milano nella giornata di ieri martedì 16 giugno in due diverse zone della città: alle vittime sono stati portati via gli orologi preziosi che avevano sui polsi per un valore di oltre 65mila euro.

Le rapine in zona Piola e in zona Repubblica

La prima rapina è avvenuta nella serata di ieri verso le 20 quando, in via Bazzini, a poca distanza dalla fermata metropolitana di Piola, un italiano di 52 anni è stato avvicinato da due malviventi, in scooter e con il volto coperto dal casco, che gli hanno strappato dal polso un Rolex del valore di 25mila euro. L'uomo che fortunatamente non ha riportato ferite ma solo un grosso spavento ha immediatamente fatto sporto denuncia alle forze dell'ordine. Poco dopo è avvenuta una seconda rapina, questa volta in via Felice Casati dove un 59enne è stato derubato del suo Audemars Piguet del valore di circa 40mila euro. Stando a quanto raccontato dalla vittima sembra che il rapinatore nel secondo caso fosse una persona piuttosto giovane, presumibilmente di origine nordafricana. La rapina è avvenuta intorno alle 22.30 quando in strada vi erano pochissime persone, a causa anche del maltempo che ha scoraggiato i pochi già sfiduciati ad uscire di casa.

Qualche giorno fa la rapina al giocatore del Milan Samu Castillejo

Non è la prima volta che si verificano casi di questo tipo: è di pochi giorni fa la notizia della rapina poi risoltasi dopo pochi giorni ai danni del giocatore del Milan Samu Castillejo. Il 25enne attaccante spagnolo, martedì 9 giugno si trovava in piazza Principessa Clotilde a bordo della sua auto quando due uomini, uno dei quali armato di pistola, lo hanno affiancato e dopo averlo minacciato gli hanno portato via il prezioso orologio da 80mila euro. I due banditi che si erano avvicinati a piedi alla macchina del calciatore sono poi fuggiti in sella a due diversi scooter. I due sono stati arrestati dopo due giorni e il prezioso orologio è stato riconsegnato al giocatore.