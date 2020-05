in foto: L’ordigno bellico ritrovato (Foto: MiaNews)

Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato, nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, nel greto del fiume Lambro meridionale a Milano. L'ordigno, un proiettile delle dimensioni di 70 centimetri, è stato rinvenuto all'altezza del ponte sul fiume in via Gratosoglio, nell'omonimo quartiere a sud del capoluogo lombardo. Il proiettile risulta danneggiato: per la sua rimozione era stato chiesto l'intervento degli artificieri dei carabinieri, ma trattandosi di un ordigno bellico dovranno intervenire gli artificieri dell'Esercito.

La zona del ritrovamento è stata transennata: si attende l'intervento dell'Esercito

La zona del ritrovamento è stata recintata dalla polizia locale di Milano e dai carabinieri. Nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio, si attende l'intervento degli artificieri dell'Esercito che dovranno far brillare il proiettile per rimuoverlo in sicurezza. Non è ancora chiaro se le operazioni di disinnesco dell'ordigno coinvolgeranno anche i cittadini che abitano nell'area in cui il proiettile è stato ritrovato, una zona comunque poco densamente abitata all'estrema periferia sud di Milano. L'ordigno potrebbe essere stato trasportato lì dalla corrente del Lambro meridionale, un canale artificiale che nasce dal fiume Olona a nord ovest e sfocia nel Lambro all'altezza di Sant'Angelo Lodigiano.