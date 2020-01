Grave incidente sul lavoro a Milano in un cantiere della metropolitana M4 in piazza Tirana. Un operaio di 42 anni è in fin di vita dopo esser stato schiacciato da una massa di detriti crollati a 18 metri di profondità mentre erano in corso i lavori per la nuova linea sotterranea. Il lavoratore è rimasto semisepolto dalla caduta dei massi e ha riportato ferite molto serie.

Operaio sepolto dai detriti nel cantiere della metro M4 a 18 metri di profondità

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo in arresto cardiocircolatorio, stando a quanto confermato dalle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto attorno alle 18.40 di oggi, lunedì 13 gennaio. Sul posto sono intervenuti le squadre del 118 con due ambulanze e un'automedica e i carabinieri della compagnia Porta Magenta, oltre ai vigili del fuoco.

Soccorso in arresto cardiocircolatorio: è gravissimo

Stando a una prima ricostruzione, dopo il crollo dei detriti che lo hanno travolto, l'operaio avrebbe cercato di liberarsi con le sue forze per tornare in superficie, ma avrebbe perso i sensi. Per estrarlo è stato necessario l'intervento di due squadre dei pompieri. I sanitari del 118 hanno quindi avviato sul posto le manovre di rianimazione.

Incidente nel centro di Milano: operaio cade da un'impalcatura

Quattro giorni fa un altro grave infortunio si era verificato in un cantiere nel centro di Milano, in via San Protaso: un operaio di 48 anni era precipitato da un’impalcatura ed era stato soccorso in codice rosso con una sospetta lesione del midollo spinale. Il lavoratore è ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata.