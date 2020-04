in foto: (Immagine di repertorio)

Due persone, un uomo di 48 anni e una donna di 53 anni, sono state denunciate dalla polizia di Stato per aver occupato una casa popolare a Milano in via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto. L'alloggio, di proprietà dell'Aler (Azienda lombarda di edilizia residenziale), era stato assegnato a una coppia di anziani che sono però deceduti a causa del Coronavirus: il marito è morto un mese fa, mentre la moglie negli ultimi giorni. Al momento dell'occupazione, avvenuta la sera di domenica 5 aprile, l'appartamento era dunque vuoto, anche se naturalmente ancora completo dell'arredamento dei coniugi defunti.

Gli abusivi avevano occupato l'alloggio dopo la morte dei due proprietari

Dopo il decesso della coppia la custode e altri residenti del palazzo avevano sentito strani rumori provenire dall’appartamento, notando un via vai sospetto di persone. Avevano pertanto segnalato alla polizia una possibile occupazione abusiva. Questa mattina funzionari e agenti del commissariato Mecenate, con l’ausilio di altri poliziotti e carabinieri, sono intervenuti nell’appartamento trovandovi all’interno la coppia, che è stata sgomberata e denunciata per violazione di domicilio aggravata. L'appartamento è stato messo in sicurezza dal personale dell'Aler, che adesso cercherà di rintracciare gli eredi degli assegnatari.

Odioso occupare sfruttando il dramma di una morte

"Appena terminerà l’emergenza tutti gli appartamenti occupati in queste settimane da delinquenti saranno sgomberati. Senza alcuno sconto", ha commentato l'assessore regionale alla Casa Stefano Bolognini, che la scorsa settimana durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza aveva parlato di 45 alloggi Aler occupati. Sull'argomento, dopo la denuncia da parte dell'assessore regionale alla Sicurezza De Corato di "nomadi che occupano case di persone ricoverate per Coronavirus" era arrivata anche una nota della prefettura che aveva riferito che le notizie fornite da Aler alla Prefettura non evidenziavano occupazioni di alloggi in assenza del legittimo inquilino. Sullo sgombero di questa mattina è intervenuto anche il presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi: "Chi occupa una casa popolare commette sempre un crimine odioso, perché toglie un alloggio a chi ne ha diritto. Ancor più odioso, farlo oggi sfruttando la situazione di emergenza coronavirus o, peggio, il dramma di una morte come è successo in zona Corvetto".