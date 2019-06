Blackout, di durata anche prolungata, continuano a verificarsi da alcuni giorni in diverse zone di Milano. Sono tante le segnalazioni dei cittadini su Twitter e su altri social network. L'ultimo episodio si è verificato questa mattina, giovedì 6 giugno, nella zona di Bisceglie – Forze armate: in molti palazzi di via della Martinella e di alcune vie limitrofe la corrente è andata via per circa un'ora attorno alle 7 del mattino. Diverse segnalazioni di continui blackout si sono avute però negli scorsi giorni anche in altre zone della città: da Cascina Merlata, il nuovo quartiere a ridosso dell'ex area Expo, a Città Studi, dove due giorni fa l'interruzione di corrente si è prolungata per oltre un'ora. Ma si sono segnalati blackout anche nelle zone di Loreto, Repubblica, Porta Venezia e nel centro della città.

Unareti: problemi ad alcuni cavi di media tensione

La società A2a, interpellata da molti utenti su Twitter, ha invitato i cittadini a rivolgersi a Unareti, la società di distribuzione che opera a Milano. Contattata, dai centralini della società hanno spiegato che si sono verificati problemi ad alcuni cavi di media tensione, che servono un ampio bacino di utenza. Questo ha dunque causato le interruzioni di corrente in diverse zone della città. I problemi segnalati nella mattinata odierna nella zona di via delle Forze armate, confermati da Unareti, sono comunque stati risolti e la corrente è tornata dopo circa un'ora in tutta la zona.