in foto: L’Adorazione dei Magi del Perugino, in mostra a Palazzo Marino a Milano

Parte sabato 1 dicembre la tradizionale mostra gratuita di Natale a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Quest'anno la rassegna, giunta alla sua undicesima edizione, regalerà a tutti i milanesi la possibilità di ammirare un capolavoro di Pietro Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino: la "Adorazione dei Magi". L'opera, una grande pala d’altare di 242 x 180 centimetri realizzata con la tecnica dell'olio su tavola, è stata concessa in prestito dalla Galleria nazionale dell'Umbria. "L'adorazione dei Magi" è stata realizzata dall’artista intorno al 1475 per la chiesa di Santa Maria dei Servi a Perugia ed è attribuita al periodo giovanile del Perugino (nato a Città della Pieve attorno al 1450 e morto a Fontignano nel 1523). Si tratta della prima opera significativa dell’artista nel capoluogo umbro, un compromesso tra la tradizione che traspare dall’impostazione del dipinto, ancorata al periodo tardo-gotico o primo-quattrocentesco, e l'innovazione: il Perugino vi inserisce infatti le novità apprese a Firenze e le influenze di altri artisti come il Verrocchio, Leonardo da Vinci e il Pollaiolo. La definitiva attribuzione dell'opera al Perugino arrivò solo nel 1911, dopo una lunga diatriba andata avanti a cavallo dell'Ottocento e del Novecento tra esperti.

La mostra è curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e promossa da Comune di Milano e Intesa Sanpaolo – partner istituzionale – con il sostegno di Rinascente e il patrocinio del Mibac – Ministero per i beni e le attività culturali: "Anche quest’anno a Palazzo Marino il Natale sarà pieno di bellezza e d’incanto", ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aggiungendo di essere grato "agli amici umbri per questo dono che condivideremo con tutti i visitatori, milanesi e turisti, che vorranno ammirarlo. Da ormai un decennio l’arte è di casa a Palazzo Marino con opere uniche che contribuiscono a rendere il tempo del Natale ancora più bello e festoso. Ringrazio quindi i partner pubblici e privati che hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo appuntamento – ha detto Sala – e in modo particolare il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Sono certo che le nostre due città, unite oggi da questa iniziativa, collaboreranno ancora in futuro".

Il presepe e l'altra opera in mostra: la Madonna con bambino

Oltre all'Adorazione dei magi anche quest’anno il Comune di Milano ospiterà a Natale, nel cortile di Palazzo Marino, il presepe della tradizione umbra. Inoltre dai municipi 7 e 8 arriverà un altro dono alla collettività. Dal 3 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, prima presso Villa Scheibler e poi presso l’Emeroteca di via Cimarosa, sarà infatti possibile visitare, sempre con ingresso gratuito, l’esposizione di un importante dipinto, la “Madonna con Bambino” di Carlo Francesco Nuvolone, di proprietà della Pinacoteca del Castello Sforzesco.

Quando e dove vedere L’Adorazione dei Magi

"L'Adorazione dei Magi" si potrà ammirare dall'1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 nella sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza Scala a Milano. L'ingresso è libero. Questi gli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9.30 alle 20 (con ultimo ingresso alle ore 19.30) e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.30 (con ultimo ingresso alle ore 22). Il 7 dicembre la mostra chiuderà alle ore 12 (con ultimo ingresso alle ore 11.30), mentre il 24 e 31 dicembre 2018 la chiusura è alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30). Nei giorni 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2019 la mostra sarà aperta dalle ore 9.30 alle 20 (con ultimo ingresso alle ore 19.30). Per info si può chiamare il numero 800.167.619 o consultare il sito del Comune di Milano. Le prenotazioni sono possibili solo per le scuole.

Quando e dove vedere la Madonna con Bambino

La "Madonna con bambino" si potrà invece ammirare dal 3 al 16 dicembre 2018 presso Villa Scheibler a Milano (via Felice Orsini 21) e dal 17 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 presso l'Emeroteca in via Cimarosa 10. L'ingresso è libero in entrambi i casi. Questi gli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. Per info anche in questo caso si può chiamare il numero 800.167.619 o consultare il sito del Comune di Milano.