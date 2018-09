in foto: L’Adorazione dei Magi del Perugino (particolare)

Sarà "L'adorazione dei Magi" del Perugino (al secolo Pietro Vannucci), il capolavoro che potrà essere ammirato gratuitamente quest'anno in occasione della consueta mostra di Natale a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il tradizionale appuntamento natalizio con l’arte di Palazzo Marino è giunto alla sua undicesima edizione ed è ormai un must per cittadini e turisti, appassionati d'arte e non. Dal 28 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 il capolavoro del Perugino sarà ospitato in Sala Alessi. L'opera, una grande pala d’altare di 242 x 180 centimetri realizzata con la tecnica dell'olio su tavola, arriverà in prestito dalla Galleria nazionale dell'Umbria. "L'adorazione dei Magi", realizzata dall’artista intorno al 1473 per la chiesa di Santa Maria dei Servi a Perugia, è attribuita al periodo giovanile del Perugino (nato a Città della Pieve attorno al 1450 e morto a Fontignano nel 1523) e rappresenta il primo significativo impegno dell’artista nel capoluogo umbro. L'opera è un compromesso tra la tradizione, che traspare dall’impostazione del dipinto, ancorata al periodo tardo-gotico o primo-quattrocentesco e l'innovazione: il Perugino vi inserisce le novità apprese a Firenze e le influenze di altri artisti come il Verrocchio, Leonardo da Vinci e il Pollaiolo.

L’esposizione a Palazzo Marino è curata da Marco Pierini, Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, che grazie a questa iniziativa potrà procedere al restauro dell’opera prima del suo trasporto a Milano. "Anche quest’anno il Comune di Milano propone ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti in visita nella nostra città durante il periodo natalizio un’opera importante legata al tema delle festività, che stringe una relazione forte tra il nostro territorio a quello umbro, ricchissimo di storia, arte e tradizione – afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Un legame che permetterà a Milano di scoprire un nuovo capolavoro per Natale e a Perugia di farsi più vicina alla nostra città, anche ai collegamenti ferroviari sempre più efficienti. Nello stesso periodo – ha aggiunto Del Corno – un'opera importante proveniente dalle collezioni civiche sarà esposta in spazi dei Municipi 7 e 8, portando avanti la felice esperienza inaugurata lo scorso anno".

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha sottolineato: "Per Perugia, l’esposizione di un’opera tanto significativa e legata alla città, come l’Adorazione dei Magi del Perugino, è un’opportunità di visibilità importante, che arriva in un momento particolare come quello natalizio. Sono certo che essa rappresenterà per molti l’occasione per venire a visitare e soggiornare nella nostra bellissima città, scrigno d’arte e di tradizioni, approfittando anche dalla nuova tratta diretta Milano-Perugia del Freccia Rossa, che in poco più di tre ore permette di arrivare nel capoluogo umbro".