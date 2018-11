in foto: Andrea Masi, il ragazzo di 18 anni morto sul lavoro (Facebook)

È stato aggiunto anche il collega, che guidava l'elevatore al momento dell'incidente, nella lista degli indagati nell'inchiesta per la morte di Andrea Masi, l'operaio di 18 anni vittima di un incidente sul lavoro. Il ragazzo stava effettuando dei lavori nel parcheggio del centro commerciale Portello, a Milano, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, quando ha battuto violentemente il capo contro un'architrave. Il 18enne al momento dell'incidente si trovava su un muletto per istallare la fibra ottica. La Procura di Milano aveva già iscritto il titolare dell'azienda NetWisp, specializzata proprio dell'istallazione di fibre ottiche, nel registro degli indagati per omicidio colposo. Ora a lui si aggiunge anche il collega. Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto quella notte: in particolare si attendono gli esiti della consulenza affidata ai tecnici dell'Azienda territoriale sanitaria di Milano e soprattutto dell'autopsia sul corpo del ragazzo effettuata lo scorso 6 novembre.