Non smette di far parlare l'incidente mortale nel quale è rimasto coinvolto il cantante Michele Bravi – vincitore dell'edizione del talent X-Factor nel 2013 – che giovedì sera, a Milano, a bordo della sua auto si è scontrato con una motocicletta: la donna alla guida della "due ruote", Rosanna Ida Colia, di 58 anni. Mentre l'artista, attraverso il suo staff, chiede di rispettare il suo dolore e quello della famiglia della vittima, cancellando i concerti in programma e trincerandosi poi nel silenzio, i fan sul web si dividono. Tanti quelli che gli dimostrano la propria vicinanza, con frasi di incoraggiamento come "Fatti forza", oppure siamo con te. Tanti, però, anche quelli secondo i quali il cantante debba pagare per quanto accaduto. C'è chi scrive, ad esempio: "La legge non accetta ignoranza o distrazione ed è giusto che, qualora la ricostruzione fosse quella che è stata diffusa nei principali quotidiani, Michele paghi per ciò che, inconsapevolmente, ha causato. Non possono esistere i ‘ti sono vicino/a' perché questo discorso andrebbe fatto ai parenti della vittima".

Lo scorso giovedì, Michele Bravi era alla guida di una Bmw del servizio di car-sharing Drive Now, quando ha investito la 58enne, che viaggiava a bordo di una moto Kawasaki. La donna è deceduta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate e di un arresto cardiaco, che non le ha lasciato scampo. Pare, secondo una prima ricostruzione, che l'incidente sia stato causato da una manovra azzardata del cantante, che ora potrebbe rischiare un'accusa di omicidio stradale.