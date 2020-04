in foto: Alessandra Cità (Facebook)

Un minuto per fermarsi a riflettere, un minuto per esprimere simbolicamente tutta la vicinanza della città ad Alessandra, ennesima vittima di femminicidio. Questa l'iniziativa che si terrà domani, mercoledì 22 aprile, a Milano. Alle ore 11 tutti i dipendenti di Atm, l'azienda del trasporto pubblico per cui lavorava la 47enne Alessandra Cità, uccisa dal suo compagno, osserveranno un minuto di silenzio per ricordare la loro collega. Alessandra era una conducente di tram del deposito Leoncavallo: guidava le vetture della linea 27 ed era "un fiore di donna, leale con chiunque, sempre un sorriso nella sua pazienza e bontà d'animo e di cuore", come hanno affermato i suoi colleghi.

Alessandra uccisa con un colpo di fucile dal compagno che ospitava

A porre fine alla sua esistenza è stato il compagno Antonio Vena, suo coetaneo, che due giorni fa le ha sparato un colpo di fucile alla testa nell'abitazione in cui Alessandra lo stava ospitando durante questa quarantena forzata per via dell'emergenza Coronavirus. Alessandra e Antonio stavano insieme da 9 anni, ma la loro era una relazione a distanza: si vedevano nei fine settimana per via del lavoro di lui, operaio a Bressanone in Trentino. Dopo averla uccisa, sparandole con un fucile che Alessandra deteneva regolarmente nella sua abitazione ad Albignano, frazione di Truccazzano in provincia di Milano, l'uomo si è andato a costituire dai carabinieri di Cassano d'Adda. Ha detto di aver ucciso Alessandra per motivi passionali, per gelosia, al culmine di un litigio. Non è chiaro se la donna lo volesse lasciare: è invece certo che Vena aveva già sulle spalle due denunce per violenza, sporte dalla sua ex moglie.

Adesso Vena è in carcere a San Vittore, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Atm ha inviato una nota ai propri dipendenti in cui esprime vicinanza alla famiglia e agli amici di Alessandra: "La sua morte ci colpisce profondamente. Siamo certi che voi tutti condividiate questi sentimenti e che vorrete unirvi nell'osservare un simbolico minuto di silenzio in memoria di Alessandra mercoledì 22 aprile, alle ore 11", ha scritto l'azienda. I tranvieri hanno invitato tutti i milanesi a unirsi al minuto di silenzio.