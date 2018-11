in foto: Stazione della linea Verde della Metropolitana di Milano (Wikipedia).

Disagi attorno all'ora di pranzo per gli utilizzatori della metro a Milano. Dalle ore 13, secondo quanto ha reso noto Atm (Azienda dei trasporti milanesi) la circolazione sulla linea M2 della metro viene infatti effettuata su binario unico tra le stazioni di Caiazzo e Cimiano, per mezzo di un treno navetta. La modifica, spiega Atm, "si è resa necessaria per interventi tempestivi alla rete aerea. I tecnici sono già sul posto per ripristinare la normale circolazione". L'intervento dovrebbe durare mezz'ora circa. Atm sta organizzando in superficie un collegamento sostitutivo con bus tra Caiazzo e Cimiano a supporto del servizio navetta operato con un treno. Sul posto, tra le due stazioni della metro verde, stanno arrivando gli assistenti alla clientela per dare indicazioni ai passeggeri. Atm si è scusata per il disagio, spiegando di aver predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e mezzi di superficie, news sul sito, sul canale Twitter dell'azienda e sui monitor presenti in banchina e in stazione.