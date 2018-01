Disagi per tutti gli utilizzatori della metro di Milano. La circolazione dei treni della linea M2, la verde, è stata interrotta pochi minuti prima delle 15 tra le stazioni di Cascina Gobba e Cernusco sul Naviglio. Il motivo, come riporta l'Azienda dei trasporti milanesi, è la necessità di effettuare degli accertamenti alle infrastrutture: non è stato specificato però al momento il problema occorso. In superficie, per cercare di ridurre i disagi, nella tratta interessata dal disservizio è stato attivato un collegamento sostitutivo effettuato con autobus. Nelle stazioni fuori servizio sono inoltre presenti gli assistenti alla clientela, chiamati a indicare ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. In attesa di capire cosa abbia provocato l'interruzione, si registrano disagi a catena anche sul resto della linea verde: come riporta il sito di Atm la circolazione è infatti rallentata in direzione Gessate e Cologno Nord, mentre è regolare nelle direzioni Abbiategrasso e Assago forum.