Potrebbe esserci un tentativo di fuga rocambolesca dietro un episodio avvenuto ieri a Milano. Un ragazzo di 17 anni si sarebbe gettato dal balcone dell'abitazione della fidanzata, al secondo piano di un palazzo, per scappare dalla madre della giovane. A riportare la notizia è il quotidiano "La Repubblica" che ricostruisce anche il contesto dello strano incidente domestico in cui il ragazzo è rimasto ferito in modo serio. Il giovane si trovava in casa della fidanzatina, come lui minorenne, in zona Niguarda. La ragazza gli avrebbe rivelato di essere incinta. A un certo punto nell'appartamento è arrivata anche la madre della giovane, ignara della gravidanza: a quel punto il ragazzo si è probabilmente fatto prendere dal panico e per fuggire si è gettato dal balcone.

Il ragazzo soccorso privo di sensi

Quando sono arrivati i soccorsi il giovane era privo di sensi a causa della caduta: è stato medicato sul posto e poi portato in ospedale, dove fortunatamente le sue condizioni sono apparse migliori del previsto. Il ragazzo, stando a quanto riportato, non sarebbe infatti in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia che ha già effettuato una prima ricostruzione: resta da capire se la madre della fidanzatina del giovane abbia reagito con violenza alla notizia della gravidanza della figlia, o se il ragazzo si sia spaventato in maniera eccessiva per l'imprevisto corso degli eventi.