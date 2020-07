in foto: Immagine di repertorio

Si è finta la figlia di un'anziana 85enne e le ha detto di essere in ospedale a causa del Covid-19, e di aver bisogno di soldi. L'ultima frontiera delle truffe agli anziani è stata varcata a Milano, dove ignoti, adesso ricercati dalla polizia di Stato, non hanno esitato ad approfittare dell'emergenza sanitaria tuttora in corso per giocare sull'emotività e la fragilità di una donna anziana, raggirandola. Stando a quanto ricostruito al momento, la vittima nella serata di ieri, venerdì 3 luglio, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per la figlia e le ha detto di trovarsi all'ospedale San Raffaele, in quanto risultata positiva al Coronavirus. Subito dopo un uomo, che si è spacciato per un medico, ha confermato la diagnosi della finta figlia e ha detto all'anziana che servivano dei soldi per ricoverarla.

L'anziana ha consegnato duemila euro e alcuni oggetti d'oro ai truffatori

Non intuendo il raggiro, probabilmente perché presa alla sprovvista e impaurita dalla comunicazione ricevuta, l'anziana ha seguito le istruzioni ricevute via telefono e ha preparato in una busta duemila euro in contanti, oltre a una piccola quantità di oro che custodiva in casa. Poco dopo una complice dei due truffatori, forse la stessa che si era finta la figlia della signora al telefono, si è presentata sotto l'abitazione dell'anziana in via Lucca, di fronte alla fermata metro Bisceglie, alla periferia sud-ovest della città. L'ignara vittima del raggiro le ha consegnato la busta e la complice si è poi allontanata con i soldi e l'oro. Chissà adesso se la polizia riuscirà a individuare i truffatori e assicurarli alla giustizia: di certo la vicenda mostra come, per alcune persone, la tragedia vissuta dall'Italia (e dal mondo intero) non abbia cambiato proprio niente.