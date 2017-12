Dramma nella notte a Milano, in un appartamento in via Dell'Ongaro, zona Città Studi. Una lite tra due uomini, entrambi cittadini dello Sri Lanka, è degenerata fino a sfociare in un'aggressione a colpi di coltello. Secondo le prime informazioni i due uomini, che lavorano entrambi come badanti per un anziano, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi. A favorire la lite e la sua tragica conclusione anche il fatto che uno dei due uomini, l'aggressore, fosse ubriaco. Quest'ultimo, un 53enne, a un certo punto avrebbe preso un grosso coltello e ha colpito il connazionale, di 48 anni.

L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio: è in carcere.

Il trambusto e le urla sono state sentite dai vicini di casa dell'anziano, un uomo costretto a letto dalle gravi condizioni di salute che non avrebbe assistito all'aggressione. I condomini hanno chiamato i carabinieri della compagnia Milano Monforte e del Nucleo Radiomobile. Quando sono arrivati i militari hanno trovato il 48enne gravemente ferito: l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è ricoverato in pericolo di vita. Nell'appartamento c'era anche l'aggressore: per lui, ancora ubriaco, sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri hanno recuperato il grosso coltello sotto il materasso di una delle camere da letto, eseguendo poi i rilievi nell'appartamento per ricostruire con esattezza i fatti. L'aggressore è stato portato nel carcere di San Vittore, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.