Due vicini di casa sono rimasti feriti al termine di una lite in un condominio al Giambellino, a Milano. È successo questa mattina, poco prima delle 7. A fronteggiarsi, secondo quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", sono stati due uomini di 34 e 43 anni, entrambi a quanto pare residenti in un palazzo in via Giambellino 110, nell'omonimo quartiere milanese. I due, cittadini egiziani, si sarebbero affrontati nel cortile del condominio, dove non è chiaro se si siano incontrati per caso. Quando si sono incrociati erano entrambi armati: il primo di un martello e il secondo di un coltello. La lite sarebbe presto degenerata in aggressione: ad avere la peggio è stato il più grande dei due contendenti: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo per una frattura alle ossa del cranio e si trova ora in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni del 34enne, finito in codice giallo al San Paolo con un taglio al torace. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e della compagnia di Porta Magenta, chiamati adesso a ricostruire i motivi della lite.