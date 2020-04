in foto: Pio Albergo Trivulzio

Al Pio Albergo Trivulzio di Milano è arrivato l'esito del ‘primo' tampone su ospiti e pazienti. Sono 308 le persone positive al covid-19 e 583 quelle negative. Lo ha comunicato la storica casa di riposo milanese finita sotto inchiesta per le morti sospette da coronavirus, spiegando che "oggi sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi effettuati ad ospiti e pazienti delle Unitàdi offerta sociosanitarie di Milano (Pat e Principessa Jolanda) e di Merate (Istituto Frisia)".

Eseguiti i tamponi sugli ospiti del Pio Albergo Trivulzio

L'istituto ha reso noto che "si sta proseguendo nella effettuazione dei ‘secondi' tamponi ad ospiti e pazienti risultati negativi al ‘primo' test". Per quanto riguarda il personale sanitario, la Rsa ha comunicato che 48 operatori potranno rientrare in servizio nei prossimi giorni (18 a Milano e 30 a Merate) perché risultati negativi a due tamponi. Sono stati infatti eseguiti "115 primi tamponi" sul personale al momento assente dall'istituto e "66 secondi tamponi", di cui sono pervenuti 50 esiti.

Test anche sul personale: 48 operatori tornano in servizio

Sotto la direzione del virologo Pregliasco, da qualche giorno supervisore scientifico dell'istituto, la struttura sta terminando in queste ore la creazione di "nuclei per Covid negativi, nuclei per positivi e aree di osservazione specifica di negativi con sintomatologia sospetta presso il Pat e all'Istituto Frisia". "Partendo dalle indicazioni fornite dalla DG Welfare con la circolare del 22 aprile – si legge ancora nella nota del Pio Albergo Trivulzio – sull'utilizzo dei test sierologici, nella giornata di ieri sono stati avviati i test" con 26 prelievi per sierologia Covid sul personale in servizio presso il nucleo onco-riabilitazione e presso il nucleo Stati Vegetativi. "Ne sono in programma altrettanti per la giornata odierna", spiega il Pat.