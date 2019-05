La giunta del sindaco di Milano Giuseppe Sala va verso un rimpasto dopo che Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del comune di Milano, è stato eletto al Parlamento europeo nelle file del Partito democratico con 93 mila preferenze. Il primo cittadino ha fatto i complimenti all'assessore e ha chiarito che non ci saranno cambiamenti a Palazzo Marino fino all'inizio del mese di luglio. "Mi complimento con Majorino che ha fatto un grande lavoro. Non mi sfuggiva che fosse un test anche per noi: non sarebbe stato bello se un mio assessore, che io ho tanto appoggiato, fosse andato male. Quindi sono molto contento per lui, però siamo già d'accordo che a giugno sarà ancora qua".

Il rimpasto di giunta con il rinnovo dei dirigenti

Sala ha spiegato che intende rinnovare la sua squadra di governo in parallelo con il rinnovo dei dirigenti comunali in scadenza. "I cambiamenti verranno fatti dal primo di luglio, perché al 30 di giugno scadono anche i dirigenti a tempo determinato. Nella mia testa il comune funziona attraverso il lavoro della struttura politica, ossia gli assessori, e della struttura amministrativa, cioè i dirigenti. E io mi sento a capo dell'una e dell'altra, quindi è molto più saggio ripensare come mettere a punto entrambe le cose. Ho in testa sostanzialmente cosa fare, ma voglio ragionarci ancora con calma, quindi prima del primo luglio nessun cambiamento. Ne ho già parlato con Majorino". "Sarà il sindaco, Giuseppe Sala, a decidere come gestire il traffico e ai primi di luglio credo che si farà il cambio", ha confermato lo stesso assessore al Welfare, che si è detto contento del risultato e "orgoglioso di avere la possibilità di portare nella Ue quanto fatto a Milano". Nel capoluogo lombardo il Partito democratico, in netta controtendenza con il resto del Paese, è stato il partito più votato alle europee con il 35,97% contro il 27,39% della Lega. Il capolista dem, l'ex sindaco Giuliano Pisapia, ha superato Matteo Salvini per preferenze in città. "Il risultato del Pd e delle altre forze confermano il nostro primato cittadino. E lo consolidano anche in tanti di quei luoghi popolari e complicati spesso evocati dalla retorica leghista", ha affermato Majorino.

Per sostituire Majorino pronto il collega Rabaiotti, possibile l'ingresso di Bertolé

Potrebbe essere Gabriele Rabaiotti, attuale assessore alla Casa e ai Lavori pubblici, a occupare il posto lasciato libero da Majorino all'assessorato alle Politiche sociali. Le deleghe di Rabaiotti, che sono considerate particolarmente delicate per il ruolo che le periferie e le case popolari hanno nel programma di Sala, potrebbero andare a Lamberto Bertolè, attuale presidente del Consiglio comunale.