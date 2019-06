Si sono concluse con la deposizione di una corona d'alloro in onore dei Caduti al Monumento al Carabiniere, di piazza Diaz, a Milano, le celebrazioni del 205° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutesi mercoledì 5 giugno. Una cerimonia militare nella quale sono stati tanti i momenti di commozione e partecipazione non solo da parte dei militari presenti ma anche dei cittadini che si sono radunati dinanzi alla scultura realizzata dal maestro Luciano Minguzzi. Una giornata pregna di appuntamenti, iniziata alle 10 con l'alzabandiera solenne in piazza Duomo, dove è stata allestita fin dal mattino una "cittadella della legalità" dove sono stati esposti i mezzi storici dell'Arma e si sono tenute dimostrazioni dei militari del Ris (Reparto investigazioni scientifiche), degli artificieri e dei reparti cinofili.

Il Generale d'armata Maruccia ai cittadini: Il vostro sostegno è il nostro miglior compenso

Alle 16, nel Bosco di Rogoredo sono stati liberati due gheppi feriti dai bracconieri e curati dai Forestali e da Italia Nostra, e infine alle 21.30 al termine dell'esecuzione del silenzio d'ordinanza e della deposizione della corona d'alloro, è stata inaugurata la nuova illuminazione al monumento al Carabiniere, tra gli applausi dei presenti, con la bandiera tricolore che ha illuminato il grattacielo Martini alle spalle. Presenti il sindaco di Milano Beppe Sala e l'arcivescovo metropolita di Milano Mario Delpini. A conclusione dei festeggiamenti, si è tenuto infine il concerto della fanfara dell'Arma sul sagrato del Duomo. "La vostra vicinanza e il vostro sostegno sono per noi il miglior compenso e un grande stimolo a sempre meglio operare a difesa della vostra serena quotidianità", le parole del Generale di corpo d'armata, Gaetano Maruccia.