in foto: La cerimonia militare alla caserma di via Lamarmora nel 2018

Un giornata densa di eventi, cerimonie e incontri con il pubblico per festeggiare il "compleanno dei Carabinieri". Si terranno mercoledì 5 giugno a Milano le celebrazioni per il 205esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Molti gli appuntamenti in programma per la giornata di mercoledì, che si aprirà con l'alzabandiera solenne in piazza Duomo alle 10. Nell'area dell'ex piazzetta reale sarà allestita fin dal mattino una ‘cittadella della legalità' dove saranno installati dieci gazebo, saranno esposti i mezzi storici dell'Arma e si terranno le dimostrazioni dei militari del Ris (Reparto investigazioni scientifiche), degli artificieri e dei reparti cinofili.

Da piazza Duomo al bosco di Rogoredo: gli appuntamenti per la festa dei Carabinieri

Le celebrazioni proseguono nel pomeriggio, alle 16, nel Bosco di Rogoredo dove saranno liberati due gheppi feriti dai bracconieri e curati dai Forestali e da Italia Nostra. Alle 21.30 sarà inaugurata la nuova illuminazione al monumento al Carabiniere in piazza Diaz, e a subito dopo si terrà un concerto della fanfara dell'Arma sul sagrato del Duomo. La cerimonia militare si terrà come tutti gli anni presso la Caserma "Medici" in via Lamarmora 29, alla presenza di autorità militari e civili.