Alla vigilia della delicata Fase 2, in cui anche a Milano e in Lombardia milioni di persone torneranno al lavoro in cerca di una nuova normalità di convivenza con il Coronavirus (che, soprattutto in Lombardia, non è stato affatto debellato), torna ad accendersi l'Albero della Vita. La struttura simbolo di quell'Expo 2015 che iniziava quasi esattamente cinque anni fa, il primo maggio del 2015, questa sera domenica 3 maggio si illuminerà per un evento di solidarietà trasmesso in streaming. A promuoverlo, tra i tanti, anche il sindaco Beppe Sala, che dell'Esposizione universale fu commissario straordinario.

Electronic renaissance, il dj set di Ilario Alicante

Dalle 19.30 alle 22.30 il sito che oggi si chiama Mind – Milano innovation district, tornerà ad animarsi per ospitare "Electronic Renaissance", un progetto di musica elettronica ideato dal giovane dj di fama internazionale, Ilario Alicante, livornese di nascita. Si tratta, come recita il nome, di "un messaggio di speranza e augurio", "teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l’Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica". L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina social dell'artista (qui il link): il dj set sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni. Durante la diretta saranno proiettate immagini della città di Milano e ci sarà poi uno show di luci che coinvolgeranno proprio l'Albero della Vita, proprio come avveniva durante l'Esposizione universale.

L'evento, oltre che di buon auspicio ai fini della Fase 2, è organizzato anche con fini solidali: "Un bel modo per unire creatività e solidarietà – ha scritto il sindaco – perché durante la diretta sarà possibile fare delle donazioni per sostenere le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, che tanto sta dando in questo periodo di emergenza e cui rivolgo un sincero ringraziamento".