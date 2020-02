in foto: (Immagine di repertorio)

Due turisti spagnoli sono stati derubati mentre alloggiavano al lussuoso hotel Four Seasons di Milano, in via Gesù, in pieno Quadrilatero della moda. Il furto sarebbe avvenuto nella mattinata di sabato 15 febbraio nei parcheggi dell'albergo. I ladri sarebbero infatti riusciti a portare via dall'auto dei due turisti una pelliccia di valore pari a circa 15mila euro e un gilet del valore di 500. Secondo quanto ricostruito dalla polizia sinora, i malviventi sarebbero riusciti – per motivi ancora da stabilire – ad aprire il baule del Range Rover dei due iberici agendo senza problemi. Gli agenti ora sperano di trovare qualcosa nelle immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Lunedì scorso furto in un appartamento in Brera

Appena cinque giorni prima in via dell'Orso, in zona Brera, una ragazza statunitense di 24 anni è stata derubata di gioielli e monili in oro nel suo appartamento. Il furto è stato registrato lunedì 10 febbraio mentre la giovane si trovava fuori casa. Dopo essere rientrata ed essersi accorta di quanto successo, la ragazza ha immediatamente denunciato il tutto. Secondo una prima stima del bottino portato via dai ladri, il valore degli oggetti preziosi scomparsi ammonterebbe a circa 30mila euro. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'effrazione. Secondo quanto ricostruito sinora, i ladri si sarebbero arrampicati dall'esterno dell'edificio e avrebbero forzato una porta finestra che dà su uno dei balconi. In questo modo avrebbero agito indisturbati.