in foto: (Immagine di repertorio)

Un furto in pieno centro città ai danni di una ragazza statunitense di 24 anni. È quanto avvenuto a Milano nella giornata di lunedì 10 febbraio, quando alcuni ladri sono riusciti a fare irruzione in un appartamento di via dell'Orso, in zona Brera, portandosi via gioielli e monili in oro e altri oggetti preziosi. La ragazza ha denunciato la scomparsa di diversi oggetti preziosi, per un valore complessivo che secondo le prime ricostruzioni si aggirerebbe attorno ai 30mila euro. La dinamica del furto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma sembrerebbe che i malviventi, dopo essersi arrampicati, siano riusciti a forzare la serratura della porta finestra sul balcone per poi entrare nell'abitazione dell'americana e agire indisturbati.

L'intervento della polizia di Stato

Le forze dell'ordine sono state allertate dalla ragazza stessa, che dopo essere rientrata, poco prima delle 21, ha trovato la casa completamente a soqquadro. Gli agenti hanno invece avuto modo di constatare come la porta di accesso al balcone fosse stata manomessa dai ladri, che una volta entrati e portato a compimento il furto sarebbero usciti in tutta tranquillità direttamente dalla porta di ingresso. La polizia indaga sul caso per tentare di individuare i responsabili del furto, avvenuto in una delle zone più suggestive e rappresentative di Milano e in pieno centro, nei pressi del Teatro alla Scala.