in foto: (Foto: Polizia di Stato)

La polizia di Milano ha arrestato un ragazzo di 22 anni poiché ritenuto responsabile di ben due violenze sessuali ai danni di altrettante donne. Il cittadino, di origini nigeriane, si è rivelato essere un senzatetto e si aggirava nei pressi del sottopasso tra via Duprè e via Govone, dove attendeva le sue vittime prima di aggredirle sessualmente.

Due violenze in due giorni: rintracciato, è stato arrestato

La prima delle due violenze sarebbe avvenuta nella giornata di sabato 18 aprile, ma, fortunatamente, la donna caduta nella sua trappola è riuscita a scappare. Ventiquattro ore più tardi, però, il ragazzo è purtroppo riuscito a fermare una donna, sempre nello stesso sottopasso, stuprandola. Gli agenti del Commissariato Sempione di Milano sono riusciti ad identificarlo grazie all'acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza e dopo aver ascoltato le testimonianze delle due vittime. A quel punto, il 22enne non si trovava più nei pressi di via Govone ed è stato rintracciato in viale Monteceneri dopo un'accurata ricerca sul territorio da parte dei poliziotti delle volanti e le relative indagini.

La polizia arresta due netturbini dell'Amsa per spaccio di droga

Tre giorni, a Milano, la polizia ha smantellato un market della droga e arrestato due netturbini dell'Amsa che si servivano un rider per consegnare le dosi di droga "ordinate" dai clienti. A casa del 44enne, ritenuto il pezzo grosso dell'operazione, sono stati trovati 125 grammi di cocaina, 136 di Mdma, 1.700 chilogrammi di marijuana, 32 pasticche di ecstasy, 32 grammi di hashish e 6.300 euro in contanti. A casa del complice, invece, un 43enne, gli agenti di polizia hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish e 2.000 euro in contanti.