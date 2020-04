in foto: Parte della droga e del denaro sequestrati (Foto: Polizia di Stato)

Due operatori ecologici dell'Amsa di Milano sono stati arrestati per essere stati trovati in possesso di grandi quantità di droga. I due, rispettivamente di 44 e 43 anni, facevano recapitare le sostanze stupefacenti a casa dei clienti grazie all'ausilio di un rider, anch'egli fermato, da cui si è ricostruito tutto il giro di affari. La polizia ha quindi smantellato un vero e proprio market della droga.

Netturbini trovati con più di 1.000 chili di droga

Tutto è iniziato lo scorso venerdì, 24 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno perquisito un rider nei pressi della stazione di Porta Genova. Portato in questura per una verifica dei documenti, gli agenti hanno trovato all'interno della borsa termina utilizzata per le consegne un involucro che emanava un odore molto forte. Aperto, sono stati rivenuti al suo interno 10 grammi di marijuana e uno di cocaina. Svelato chi fosse il committente, gli agenti si sono recati a casa di quest'ultimo, un 34enne senza precedenti, dove sono stati trovati altri 20 grammi di marijuana. Grazie alle indagini condotte, i poliziotti sono riusciti a risalire al fornitore del 34enne in una casa di via Meucci. Qui, gli agenti hanno trovato il primo operatore ecologico, il 44enne, che all'interno della sua abitazione nascondeva 125 grammi di cocaina, 136 di Mdma, 1.700 chilogrammi di marijuana, 32 pasticche di ecstasy, 32 grammi di hashish e 6.300 euro in contanti. In un secondo momento, poi, ampliati gli accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire anche ad un collega del 44enne, anch'egli netturbino dell'Amsa, a cui sono stati trovati 300 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish e 2.000 euro in contanti. Entrambi gli operatori ecologici sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti.